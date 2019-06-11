Altın Fiyatları (11 Haziran 2019) Çeyrek Altın,Gram Altın, Tam Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI
11 Haziran Salı günü gram altın 246,55 liradan alınırken, 246,61 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI (11 HAZİRAN)
11 Haziran Salı çeyrek altın 395,96 liradan alınırken, 404,95 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN FİYATI (11 HAZİRAN)
11 Haziran Salı yarım altın 789,44 liradan alınırken, 809,90 liradan satılıyor.
.TAM ALTIN FİYATI (11 HAZİRAN)
11 Haziran Salı tam altın 1.633,33 liradan alınırken, 1.674,29 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI (11 HAZİRAN)
11 Haziran Salı Cumhuriyet altını 1.642,00 liradan alınırken, 1.666,00 liradan satılıyor.
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