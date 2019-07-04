Altın Fiyatları (4 Temmuz 2019) Çeyrek Altın,Gram Altın, Tam Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 253.58 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 252.26 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 253.58 liradan, bin 677 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 679 liradan, 229.55 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 230.76 liradan, bin 628 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 632 liradan, 826.77 liradan alınan Yarım Ziynet 833.11 liradan ve 413.38 liradan alınan Çeyrek Ziynet 416.55 liradan, 252.22 liradan alınan gram altın ise 253.55 liradan satılıyor.