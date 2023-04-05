'Altın fiyatları, ABD'de tarım dışı istihdama kilitlendi'

ALB Yatırım tarafından yapılan altın analizinde, “ABD'de, bankacılık krizinin durgunluk korkularını beslemesi ve son açıklanan ekonomik verilerin beklenti altında kalmasıyla birlikte, dolar endeksinde (DXY) gerileme ve altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam beklentilerin altında kalırsa, altında yükseliş ivmelenebilir” denildi.

ABD'de iş ilanı sayısı şubatta 632 bin azalarak 9,93 milyon oldu; beklenti 10,5 milyondu. Ülkede fabrika siparişleri şubatta yüzde 0,7 düştü. Beklenti, yüzde 0,5 gerileme yönündeydi. ALB Yatırım tarafından yapılan analizde, her iki verinin de ekonomide soğumaya işaret ettiği belirtilerek, “ABD'de iş ilanı sayısı ve fabrika siparişlerinin beklentiden fazla azalması, “Faizde daha agresif FED' öngörülerini zayıflatıyor. Bu etki ile ons altın tekrar 2 bin doları aştı. Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı istihdam verisi, 240 bin olan beklentilerin altında gerçekleşirse, ons altında yükselişlerin devamı ve 2 bin 70 dolarda bulunan tarihi zirveye doğru hareketlilik gerçekleşebilir. Bu durumda gram altında da bin 285 TL'ye varabilecek yükseliş görülebilir” denildi.

Dolar endeksinde zayıf görünüm

Dolar endeksinde (DXY) yaşanan gelişmelere de dikkat çekilen analizde, “2 Şubat'ta 100,800 seviyesinden yukarı dönen ve 8 Martta 105,800 ile zirve yapan DXY, 5 Nisan işlemlerinde 101,400 sınırına kadar çekildi. Tarım dışı istihdamın beklenti altında kalması, burada da 100,800 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasını ve 98,00-97,00 bandına varabilecek geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. DXY'de 101,900 seviyesinin üzerine yükselme ve bu seviye üzerinde ‘kalıcılık' sağlanmadığı takdirde, düşüş baskısının devam etmesi beklenebilir. Doların küresel anlamda zayıflaması, altın fiyatlarını destekleyecek bir unsur olarak öne çıkıyor” ifadelerine yer verildi.

Petrol fiyatları nasıl etkiler?

Şirketin analizinde; petrol fiyatlarında arz kesintisinden dolayı son yaşanan yükselişin enflasyonist baskı üzerinde bir miktar etkili olabileceği; ancak Brent petrolde 89 doların aşılmadığı müddetçe, bu etkinin sınırlı kalabileceği belirtildi. Analizde, “FED ve ECB faizde frene bassa da, fonlama oranlarının bir süre daha yukarıda kalacak olması, altın tarafında kısa vadede öngörülenden daha agresif fiyatlamaların önünü alabilir” değerlendirilmesinde bulunuldu.

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