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Altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 16 Ekim Çarşamba günü ne kadar oldu. 16 Ekim Çarşamba günü Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gram fiyatı 281,60 liradan, cumhuriyet altın fiyatı ise bugün 1.893,00 liradan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 16 Ekim Çarşamba günü ne kadar oldu. 16 Ekim Çarşamba günü Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gram fiyatı 281,60 liradan, cumhuriyet altın fiyatı ise bugün 1.893,00 liradan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları... 

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 281,38 Satış 281,60

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış 282,65 Satış 282,70

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 1.484,25 Satış 1.484,40

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 450,21 Satış 460,41

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 897,61 Satış 920,82

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış 1.865,00 Satış 1.893,00

 

 

 

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