Altın fiyatları yeni yılda yükselişe geçti, yatırımcısının yüzünü güldürdü

Bu sıralar altına yatırım yapanların yüzünün güldüğünü belirten Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın gram fiyatının önümüzdeki aylarda bin 300-bin 400 TL'yi bulabileceğini kaydetti.

Yatırımcının en güvenli limanı altın olduğunu kaydeden Yazıcı, ”Piyasada altın fiyatının her geçen gün yükselebildiğini görmekteyiz. Bu aralar altına yatırım yapan yatırımcıların yüzü gülmekte. Bundan sonraki süreçte yukarı doğru, açıkçası yüzde 20-30 gibi artış bekliyoruz. Yatırımcıların en güvenilir limanı altın. Yatırımcılara uluslararası piyasada olumsuz bir etken olduğunda en yakın liman yine altın olduğunu ve altına yatırım yapmakta asla vazgeçmemelerini önermekteyim. Bu yıl seçim yılı. Dünya piyasalarındaki olumlu ya da olumsuz herhangi bir olayda hemen altına, dolara talep olmakta. Her geçen gün, yılın sonu ve başında yüzde 30 trendini yakalıyoruz. Bu ne demektir? Bugün bin 150 seviyesinde olan altının önümüzdeki aylarda bin 300-bin 400,bin 500 ve yukarı doğru olabileceğini ön görmekteyiz. Şu an doların bir hareketliliği söz konusu. Ne olur, diye beklenti içerisinde bakıyoruz da; 2 bin 500'e bile bir anda çıkabilecek öngörümüz var. Özellikle uluslararası piyasalarda yaşanan enerji fiyatlarının yüksek olması enerjinin kısıtlı olması Rusya-Ukrayna savaşı Ortadoğu'nun karışıklığı derken böyle bir sistemden dolayı altının ve doların yukarı çıkabileceğini ön görmekteyiz. Yatırımcılar altına yatırım yapmaktan çekinmesinler devam etsinler iyi yolda olduklarını söyleyebilirim” dedi.

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı ise yeni yılda altının yükselmeye başladığını kaydederek “Yeni yılda altın yükselmeye başladı. Dünyadaki ekonomik sebeplerden dolayı altının bu sene daha da yükselebileceği bin 200-bin 400 civarında olacağı söyleniyor. Altın her gün 20-30 TL üzerine koyuyor. Tahmin ettiğimiz rakamlara çok yakın zamanda bin 200-bin 400 TL arasında ulaşacağını ön görmekteyiz. Yeni yılda vatandaşlar altına daha çok yatırım yapmaya başladı. Yurt dışından Arap kökenli insanlarımız gelmeye başladı onlarında altına talepleri oluyor, bizim için iyi bir durum. Trabzon hasır bileziği ve Trabzon burması bizim geleneğimiz gibi bunlara talep hiçbir zaman bitmez. Hasır bilezik takım olarak fiyatı 100 bin TL'den başlayıp 200 bin TL'ye kadar çıkmakta. Yatırımcılar için en güvenli liman şu an altın görünüyor. Dünyadaki bütün ekonomistler altının çok güvenilir liman olduğunu söylüyorlar ben de buna katılıyorum. Bu seneki beklentilerimiz geçen seneye oranla daha yüksek. Bu sene daha çok turist geleceği söyleniyor bu da bizim için avantaj olacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Bekir Koca



