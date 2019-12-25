Altın Kanat Ödülleri sahiplerini buldu!

İlk kez düzenlenmesinden dolayı ses getiren gece, Alia Medya ‘nın ev sahipliğinde "Altın Kanat Ödülleri" Töreni adıyla, 2019 Aralık ayına damgasını vurdu. İlki düzenlenen gecenin Sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı ve bir çok ünlünün katıldığı ödül töreninde çeşitli dallarda ödüller sahibini buldu.Keyifli bir törene ev sahipliği yapan Akatlar kültür merkezi de gecede adeta yıldızlaştı. Bu tür organizasyonlar için aranılan mekan olma yolunda yeni bir ivme daha kazanmış oldu.İlk kez düzenlenmiş olmasına rağmen katılımın memnuniyet verdiği gece oldukça eğlenceli geçti. Kendi dallarında sahnede yer alan ünlüler gerek mizahi sohbetleri ile gerekse müzik ziyafeti ile misafirlere hoş bir gece yaşattılar.Bu muhteşem gecede
Tamer Kardağlı Bloomberg HT de yayınlanan lütfen +1 programına ödülünü takdim ederken, ödül alan bazı ünlüler ise şu şekilde oldu.
YILIN ONUR ÖDÜLÜ BEŞİKTAŞ KAYMAKAMI ÖNDER BAKAN
KADINA KARŞI ŞİDDETE KARŞI YAPILAN EN İYİ ÇALIŞMA BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ RIZA AKPOLAT
YILIN EN İYİ ERKEK TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI YILMAZ MORGÜL
YILIN TRK SANAT MÜZİĞİ ŞARKISI (SENSİZLİK BANA HARAM) YILMAZ MORGÜL
YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ AYDAN ŞENER
YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ LEVENT İNANIR
MESLEK ONUR ÖDÜLÜ GİZEM ÖZDİLLİ
MESLEK ONUR ÖDÜLÜ NURİ ALÇO
MESLEK ONUR ÖDÜLÜ ÜMİT KARAN
YILIN EN İYİ ERKEK FANTEZİ MÜZİK SANATÇISI -FERMAN TOPRAK
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN HABER SİTESİ YUNUS EMRE ÇELİKTEN
YILIN EN İYİ HABER BÜLTENİ - SHOW HABER RIDVAN BIYIK
YILIN EN İYİ ERKEK HABER MUHABİRİ (SHOW HABER ALİ ÇİÇEK
RÖPORTAJ DALINDA YILIN EN İYİ GAZETECİSİ TUĞBA KALÇIK
YILIN EN İYİ SAĞLIK PROGRAMI MERAL KARADAĞ İLE SAĞLIK MERKEZİ
YILIN EN İYİ KADIN MUHABİRİ ÖZAY ERAD
YILIN EN İYİ KADIN FANTAZİ MÜZİK SANATÇISI ASLI HÜNEL
Özel davetli KUYUMCUKENT YÖN KURULU BAŞKAN VEKİLİ ABDULLAH DENİZ
YILIN EN İYİ DERGİSİ KLASS MAGAZİN MUAMMER KAPUCUOĞLU
YILIN EN İYİ KADIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI UMUT AKYÜREK
YILIN EN İYİ MAGAZİN SİTESİ MAGAZİNKOLİK .COM NURCAN SABUR
YILIN EN İYİ HABER SİTESİ BEDİA SERRA TİMUR
YILIN BAŞARALI POP KADIN SANATÇISI BANU ZORLU
YILIN FENOMENİ MURAT ÖVÜÇ
YILIN EN BAŞARILI GÖSTERİSİ ''ELMA DERSEM ÇIK'' AŞKIM KAPIŞMAK
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKISI (ÇOK SEVDİM YALAN OLDU ) FATİH BULUT
YILIN EN İYİ PROGRAM SUNUCUSU CEYHUN YILMAZ
YILIN EN İYİ HABER KANALI TGRT HABER SAİT İNANÇ
YILIN EN İYİ DÜET PROJESİ GENTA İSMAİJLİ -EYPİO
YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ HÜLYA SELONİ
YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ ERSOY DEDE
KOSOVA TÜRKİYE KÜLTÜR ELÇİSİ ARBNORA ADEMAJ
ULUSLARARASI BAŞARI ÖDÜLÜ (FİLM MUSİC COMPOSER VE SCORİNG ) İRSEL ÇİVİT
YILIN EN İYİ ERKEK EKONOMİ SPİKERİ MURAT TUFAN
YILIN EN İYİ KADIN EKONOMİ SPİKERİ NAZLI BOLAK
YILIN EN BAŞARILI POP ERKEK SANATÇISI MURAT BAŞARAN
YILIN EN İYİ STAND-UP GÖSTERİSİ (MIKNATIS) UMUT OĞUZ
YILIN ONUR ÖDÜLÜ MHP YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCER YILMAZ
YILIN ONUR ÖDÜLÜ MHP YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ENGİN KIZILDEMİR
YILIN EN İYİ KADIN PROJESİ (İstanbul Girls Orchestra)
YILIN EN DİKKAT ÇEKEN ŞARKISI - HAVALI - CANSEVER
YILIN EN İYİ DJ SANATÇISI - DJ MURAT
YILIN EN DİNAMİK PRODÜKSİYON ŞİRKETİ -ALPAT FİLM PRODÜKSİYON TARIK ALPAT
YILIN EN İYİ PERFORMANS SANATÇISI ÖDÜLÜ (DEVRİMCAN KAPTAN )
YILIN EN İYİ MÜZİSYEN GRUBU (GRUP AYNA ) ERHAN GÜLERYÜZ
YILIN EN İYİ MENAJERLİK MARKASI (ARI MAGAZİN) ERHAN ARI
Ayrıca Türkiye'nin en iyi firmaları gene bu muhteşem gecede ödüllerine kavuştu.