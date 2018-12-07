Altın külçe diye kaldırım taşını 50 bin liraya sattılar

Alınan bilgiye göre, olay ilçe merkezinde meydana geldi. Eskişehir' de yaşayan Yasin A., sosyal medya üzerinden tanıştığı iki kişiden külçe altın satın almak için anlaştı. Eskişehir'den yola çıkarak Bolvadin'e giden Yasin A., tanıştığı Hakan Ö. ve Muhammet T. ile yüz yüze görüşerek fiyatta da 50 bin liraya anlaştı. Streç filme sarılı sarı renkte altın görünümlü taşı alan Yasin A., parayı vererek buradan ayrıldı. Külçe altın sandığı cismi inceleyen şahıs, aslında boyanmış halde kaldırım taşı olduğunu anladı. Durumu hemen polis ekiplerine bildiren Yasin A., iki şüpheliden şikayetçi oldu.

Kaldırım taşına 50 bin lira

Şahıslar hakkında yakalama çalışması başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandıran iki şahsı tespit etti. Ekipler, kaldırım taşını sarı renge boyayarak külçe altın diye 50 bin liraya satan Muhammet T. ve Hakan Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların işlemleri sürüyor.

Mücahit Kuzu