Altın Portakal'da heyecan devam ediyor

Festivalin yarınki bölümünde ulusal yarışmalarda Fikret Reyhan'ın yönettiği “Çatlak” 19.20'de, Derviş Zaim'in yönettiği “Flaşbellek” 22.00'da Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında film ekiplerinin katılımıyla izleyiciyle buluşacak.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması kapsamında Mahsum Taşkın'ın “Binbir Gece Masalları”, Haydar Taştan'ın “Cengiz”, Can Deniz Atıcı'nın “Kara Kutu”, Burcu Görgün Toptaş'ın “Kırk Mum”, Esme Madra'nın “Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi” ve Malaz Usta'nın “Sürgünde Bir Yıl” adlı kısa filmleri 19.20'de Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimi sonrası film ekiplerinin katılımıyla söyleşi gerçekleşecek.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 10 Ekim'de düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erecek.