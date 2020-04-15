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Altın rekora koşuyor, vatandaş yastık altındakini bozduruyor

Altın rekora koşuyor, vatandaş yastık altındakini bozduruyor
Altın rekora koşuyor, vatandaş yastık altındakini bozduruyor

Tüm dünyada yaşanan gelişmeler ve pandemi nedeniyle altın fiyatları tarihinin rekor seviyelerine ulaştı.

Edirne'de de kuyumcular, salgın nedeniyle düğünlerin ertelenmesi ya da iptal edilmesinin altın satışlarınıetkilediğini belirterek, yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşların yastık altındakileri bozdurduğunu söyledi.

Öte yandan, gram altın bugün 378 TL'yi, çeyrek altın ise 619 TL'yi buldu. Korona virüse bağlı olarak yaşanan gelişmeler altının ons fiyatını yükseltirken, iç piyasada da Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının artmasına neden oluyor.

Edirne'de kuyumcu esnafı İlyas Kerimler, yaptığı açıklamada, “Salgın nedeniyle işlerimiz neredeyse yok, durma noktasında. Düğünler ertelendi ileri ki tarihlere. Vatandaş yastık altındaki birikimlerini bozdurarak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Bundan sonraki süreci yaşayarak göreceğiz” diye konuştu.

Koray Ustabaşı
 

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