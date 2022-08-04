Altın ve para bulamayınca çaldığı otomobili bırakıp kaçtı

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Hafta sonuna evlilik hazırlığı yapan Ferdi Akkanat, para işlemleri için otomobiliyle bankanın önüne geldi. İşleminin kısa süreceğini düşünen genç, anahtarı otomobilin üzerinde bırakıp bankaya girdi. Akkanat'ın bankaya girdiğini gören bir şüpheli, otomobili çalıştırıp ters yönde ilerleyerek bölgeden uzaklaştı. Otomobilin içinde bir şey bulamayan şüpheli, cadde kenarına terk edip, hızla olay yerinden uzaklaştı. Etrafta arama yapan Akkanat, aracını yaklaşık 1 kilometre ileride buldu. Aracına kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Ferdi Akkanat durumu polise bildirdi.

"Altın ve param yanımdaydı"

Akkanat, üzerindeki altın ve parayı otomobilde bırakmadığı için şanslı olduğunu söyledi. Olayın şokunu üzerinden atamayan Ferdi Akkanat, “Kısa süreliğine para çekmek için bankaya girdim. Çıktığımda aracım yerinde yoktu. Etrafıma bakınca az ileride aracımı bırakıp kaçmışlar. Aracımdan çalınan bir şey yok çünkü altın ve paramı yanıma almıştım. Büyük bir ihtimal altın ve para olma ihtimaliyle aracımı çaldılar. Bir şey bulamayınca buraya bıraktılar” dedi.

Mehmet Demirci

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