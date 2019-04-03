İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Altına seçim freni

Altına seçim freni
Altına seçim freni

Kayseri’de 31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde 237 TL’den satılan altının gram fiyatı, seçimlerin ardından 229 TL’ye düştü.

31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde altın fiyatlarının yükseldiğini söyleyen sarraf Metin Meyilli, seçimlerle beraber altının fiyatında azalma olduğunu söyledi. Belirsizliğin ortadan kalktığını kaydeden Meyilli, “Seçimlere yaklaşırken fiyatlarda artış olmuştu. Dolar, Euro ve altın fiyatlarında bir istikrarsızlık olmuştu. Seçimden sonrada tekrardan kıvamına geldi. Fiyatlar biraz düştü. Seçimden önce altının gram fiyatı 237 TL civarındaydı. Şuanda tekrardan 229 TL'lere kadar geriledi. İnşallah bundan sonra yoluna girecektir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Meyilli, “Seçim dönemlerinde bir belirsizlik oluşuyor. İnsanlar yatırımlarını bekletiyorlar, harcamıyorlar. Ondan dolayı işler sakinliyor. İnşallah seçimden sonra millet önünü görecek. 4.5 sene kadar seçim yok. İnsanlar bu arada ekonomiye biraz daha yönelecektir diye düşünüyorum. Daha iyi olacağına inanıyoruz” dedi.  

Ali Göç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.