Altınbeşik mağarası 3 ayda 35 bin ziyaretçi ağırladı

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mağara artık yılın dört mevsiminde açık tutuluyor. Sadece yağışlı havalarda olabilecek tehlikelere karşı zaman zaman kapatılan mağarayı üç ay içerisinde 35 bin kişi ziyaret etti. Günde ortalama 350 kişinin ağırlandığı ve gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kaldı.

Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Hasan Yaman, Altınbeşik Mağarasının Antalya'nın İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi yakınlarında bulunduğunu ve Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası olduğunu söyledi. Sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan gölün mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu söyledi. Bot turu yapılabilen dünyada üçüncü, Türkiye'de ise tek mağara olduğuna dikkat çeken Yaman, “Botlar ile turlarımız oluyor. 200-250 metre botlarla içeriye giriyoruz. Normalde mağaranın uzunluğu 65 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir. 3 katlı olduğu için diğer bölümlere profesyonel ekipler tarafından girilmektedir” dedi.

Yaman, mağaranın özellikle yabancı ziyaretçiler tarafından her geçen gün büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti. Yaman, "Gelen misafirleri 200 metre bot turu yaptırıyoruz. Mağaranın açık olduğu dönemde yaklaşık 10 aylık bir süreçte 100 bin ziyaretçi trendini yakaladık. Bu da ilk kez rekor oldu. Dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi ağırladık. Önümüzdeki yıllarda ise bu sayıyı katlayarak ilerleyeceğiz” dedi.

“Mağara 2 yıldır yılın 12 ayı açık kalıyor”

Mağaranın yılın 12 ayı açık kalacağını belirten Yaman, “Mağara önceki yıllarda yılın belli bir ayına kadar hizmet veriyordu. Mağaranın işletmesi 2 yıldır İbradı Belediyesindedir. Mağaranın işletmeciliği daha önce büyükşehir belediyesinde bulunuyordu. O dönemlerde mağara kış sezonunda tamamen kapanıyordu. Mağaranın işletmeciliği belediyemize geçtikten sonra belediye başkanımızın isteği ile artık 12 ay ziyaretçi kabul ediyoruz. Belediye Başkanımızın talimatları ile 2 yıldır mağaramızı sürekli ziyaretçilere açık tutuyoruz. Bu kış ikinci kış sezonumuzdu. Geçen yıl kış sezonu ziyaretçi sayımız daha azdı. Çünkü herkes sezonluk olarak biliyorlardı. Geçen yıl mağaramızı açık tutmamızın bu yıl faydasını gördük. Artık herkes mağaranın 12 ay açık olduğunu biliyor ve bu kış da iyi bir sezon geçirdik. Yılın ilk üç ayında ise 35 bin ziyaretçimiz mağarayı ziyaret etti. 20 bin yabancı 15 bin civarında da yerli turistlerimiz mağarayı gezdi” diye konuştu.

Ayşe Çatlı

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