Altını bağlayıp evlerde çocuk gibi oğlak bakıyorlar

Pandemi döneminde evde canı sıkılan vatandaşlar evlerde yoğun olarak hayvan beslemeye başladı. Evlerde kedi ve köpek beslemenin yerini oğlak beslemek aldı. Sevimliliğiyle ön plana çıkan Seanen cinsi keçi yavruları çocukların çok sevmesi üzerine aileleri tarafından satın alınıp altı bağlanarak evlerde beslenmeye başlandı.

Keçi çiftliklerinde oğlak yavruları yoğun talep üzerine adeta yok satıyor. Keçi çiftliği sahipleri sütünden faydalanmak için dişi yavruları kedileri beslerken erkek yavruları ise satışa çıkartıyor. Satışa çıkan bu yavrular ticari amaçlı yerine aileleri tarafından çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için alınıyor. Aileler altını bebek beziyle bağladığı oğlaklara bebek gibi bakıyor. Çocuklar ise oğlakların yanından biran olsun ayrılmıyor.

Son yıllarda evlerde kedi köpek yerine oğlak beslenmeye başlandığını ifade eden keçi ve sütü üretimi yapan Seçen Çiftliği İşletme Müdürü Mehmet Serhat Yavuz, "Biz burada oğlak, keçi sütü ve süt mamulleri üretimi yapıyoruz. Keçi sütü çok değerli bir süt. Faydası saymakla bitmez, burada keçi sütü ürünlerinin yanında oğlak satışı da yapıyoruz. Son yıllarda oğlakları ticari amaç yerine aileler evlerinde çocuklarını sevindirmek için alıyor. Aileler aldıkları oğlakları altını bebek beziyle bağlayarak dairelerinde besliyor. Seanen cinsi keçilerin yavruları çok sevimli oluyor, bu da çocukların çok ilgisini çekiyor. Bu yavruların erkek olanlarını doğar doğmaz satıyoruz. Oğlakları 250 ila 750 lira arasında değişen fiyatlarla yok satıyoruz" dedi.

Keçi çiftliğinin sahibi Mehmet Gülseçen, "Aileler çocuklarıyla birlikte çiftliğimizi sıklıkla ziyaret ediyor. Çocuklar keçi yavrularını çok seviyor. Aileler buradan oğlak alarak evlerinde bebek gibi bakıyor. Taleplere yetişmekte zorluk çekiyoruz" şeklinde konuştu.

Burak Türker

