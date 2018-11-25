'Altınları hocaya okutalım' diyerek dolandırmışlar

Antalya'da farklı tarihlerde meydana gelen olayda Ümit Akçayüzlü ve Ümmühani Doğral isimli vatandaşlar, "altınları hocaya okutalım, kötülüklerden korur" diyerek kendilerine yardımcı olma bahanesiyle dolandırıldığını iddia etti. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgelerde güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve şüphelilerin araçlarını takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve il sınırı dışına çıkıp Denizli'ye gittiklerini tespit ederken, çevre güzergahta bulunan iller ile irtibat kurulup kimlikleri tespit edilen Y.K., İ.B. ve M.K. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheliler, Denizli Serinhisar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince yakalanırken, şahısların dolandırıldığını iddia eden vatandaşların altın bileziklerinden temin edildiği düşünülen 18 bin TL, geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.K.'nın 8 ayrı suçtan kaydı olduğu ve 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, bir diğer şüpheli İ.B.'nin de yine 8 ayrı suçtan aranması ve 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve ayrıca cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.

Şüpheli Y.K., İ.B. ve M.K. tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Suat Metin

