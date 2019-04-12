Altınları ormana saklamışlar

Olay, Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri kapalı 2 kişi silahla Mustafa Kapılı'ya ait kuyumcuya girdi. Şüphelilerden biri silahla Kapılı'nın üzerine çullanırken, diğeri altınları çalmaya başladı. Boğuşmanın ardından diğer kişi 2 kilo altını çuvala doldurarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan bir gün önce 16 ACS 014 plaka aracın kuyumcunun iş yeri önünde gözcülük yaptığını tespit etti. Güven timleri tarafından araç içerisinde şüpheli F.Y. (28) yakalandı. F.Y.'nin ifadesiyle diğer şüpheli O.K. (33) de gözaltına alındı.

Altınları ormanlık alana saklamışlar

Gözaltına alınan iki şüpheli altınları Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafındaki ormanlık alana sakladıklarını itiraf etti. Bunun üzerine gasp büro dedektifleri tarafından yapılan aramada silah ve altınlar belirtilen alanda bulundu. Şüpheli F.Y.'nin evinde yapılan aramada ise yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi. İki şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Ahmet Faruk Çabuk

