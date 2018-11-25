Altınordu: 1 - Afjet Afyonspor: 1

Maçtan dakikalar
13. dakikada Murat Uçar yayın üzerinden içeriye çıkardı, Kerim Alıcı sağ çaprazda kontrol edip vurdu, kaleciyi geçen topu Türker Toptaş çizgi üzerinden çıkardı.
41. dakikada yayın üzerinde kaptırılan topa Yasin Yener vurdu, kaleci Erce Kardeşler'den dönen meşin yuvarlağı sağ çaprazda önünde bulan Ersel Aslıyüksek'in şutunda top çizgide Yusuf Acer'in müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-1
68. dakikada Kerim Alıcı sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girdi, kontrolünü kaybettiği top Serdar Deliktaş'a çarpıp havalandı, kaleci son anda uzanıp meşin yuvarlağı köşeden kornere attı.
90. dakikada Kerim Alıcı'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan Anıl, düzgün bir vuruşla fileleri buldu. 1-1
Stat: Bornova
Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Yıldırım, Emin Yıldırım
Altınordu: Erce, Yusuf (Enes dk. 89 ?), Hasan, Sinan, Kerim, Alican (Berkay dk. 73), Oğulcan, Muhammed, Atakan (Anıl dk. 80), Murat, Serdar
Yedekler: Erhan, Deniz, Ali Yaşar, Recep
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Afjet Afyonspor: Rybka, İsmet, Mehmet Sedef, Nazmi, Türker (Erdi dk. 58), Mehmet Güven, Taşkın, Yasin (Aykut dk. 88 ?), Mendy (Onur dk. 72), Sinan, Ersel
Yedekler: Bekir, Renato, Bayram, Abdulkadir
Teknik Direktör: Serhat Güller
Goller: Anıl (dk. 90) (Altınordu), Ersel (dk. 41) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Hasan, Sinan (Altınordu), Yasin, Taşkın (Afjet Afyonspor)
Halil Karahan - Tolga Tahçı