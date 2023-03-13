Altınordu deplasmanda kayıp

Altınordu, Spor Toto 1. Lig 26. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne konuk oldu. Rakibine 4-0 yenilen İzmir temsilcisinin deplasman kabusu da devam etti. Kırmızı-lacivertli ekip, son olarak Ekim 2022'de Denizlispor'u dış sahada 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. O günden bu yana evinden uzakta istediği sonuçları bir türlü alamayan İzmir temsilcisi, bu sezon deplasmanda topladığı 8 puanla ligde dış sahada en az puan toplayan ikinci takım konumunda bulunuyor. Altınordu, bu sezon rakiplerine konuk olduğu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Öte yandan kırmızı-lacivertliler, Ankara Keçiörengücü yenilgisiyle bu hafta da düşme hattından çıkamadı.

Hasan İnce

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