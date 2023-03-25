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Altınordu, dış sahada yokları oynuyor

Altınordu, dış sahada yokları oynuyor
Altınordu, dış sahada yokları oynuyor

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Samsunspor’a 2-0 mağlup olan Altınordu, dış sahada oynadığı son 8 maçta da galibiyet yüzü göremedi. İzmir temsilcisi, son olarak Ekim 2022’de konuk olduğu Denizlispor’a karşı kazanmıştı.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig 28. haftasında Samsunspor'a konuk oldu. Rakibine 2-0 yenilen İzmir temsilcisinin deplasman kabusu da devam etti. Kırmızı-lacivertli ekip, dış sahada son olarak Ekim 2022'de Denizlispor'u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. O günden bu yana evinden uzakta istediği sonuçları bir türlü alamayan İzmir temsilcisi, bu sezon deplasmanda topladığı 8 puanla dış sahada en az puan toplayan ikinci takım konumunda bulunurken; Altınordu, bu sezon rakiplerine konuk olduğu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Öte yandan kırmızı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Hasan Özer, ikinci maçında yenilgiyle tanışmış oldu.

Hasan İnce

 

 

 


 

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