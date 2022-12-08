Altınordu, evinde sadece 4 puan topladı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, bu sezon iç sahada çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Kırmızı-lacivertliler, 4 puan topladığı iç saha maçlarında Samsunspor'u 2-1 yenerek 3 puan sevinci yaşarken, Pendikspor'la da 1-1 berabere kalmış ve hanesine 1 puanı yazdırmıştı. Böylece Altınordu, bu sezon topladığı 12 puanın sadece 4 puanını evinde kazanmış oldu. İzmir temsilcisi, 11 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı Bodrumspor müsabakasını kazanarak iç saha performansını yükseltmek istiyor.

Hasan İnce



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