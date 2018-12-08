Altınordu kendi evinde kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altınordu sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında Kone'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ahmet Dereli'nin şutunu kaleci Erce kurtardı.
16. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bumba Vasile'nin şutu az farkla auta çıktı.
40. dakikada Kerim Alıcı'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada Berkay Samancı düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.
50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz Kılınç'ın şutu ağlarla buluştu. 2-0
71. dakikada sağ kanattan Murat Uçar'ın ortasında Muhammed Mert'in şutu üst direkten dışarı gitti.
84. dakikada Atakan Üner'in savunmanın arkasına attığı topla buluşan Murat Uçar'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci gole izin vermedi.
Stat: Bornova
Hakemler: Süleyman Abay, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Olgaç
Altınordu: Erce, Kerim, Hasan, Sinan, Yusuf, Berkay, Alican (Deniz dk. 46), Muhammed (Recep dk. 89 ?), Murat, Anıl Atakan (dk. 70), Sefa
Yedekler: Erhan, Atakan, Ali Yaşar, Enes, Kadir
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Adanaspor: Karacic, Özkan, Onur, Veli, Berkan, Hakan Barış, Doğanay (Yener dk. 46), Vasile (Feczesin dk. 71), Kone, Gökhan (Eren dk. 85 ?), Ahmet
Yedekler: Özer, Freitas, Renan, Andaç
Teknik Direktör: Engin Korukır
Goller: Berkay Samancı (dk. 40), Deniz Kılınç (dk. 50) (Altınordu)
Kırmızı kart: Hakan Barış (dk. 86) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Kerim, Deniz, Muhammed, Sinan (Altınordu), Kone, Veli (Adanaspor)
(Sinan Yeniçeri - Tolga Tahçı/İHA)