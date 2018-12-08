Altınordu kendi evinde kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altınordu sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında Kone'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ahmet Dereli'nin şutunu kaleci Erce kurtardı.

16. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bumba Vasile'nin şutu az farkla auta çıktı.

40. dakikada Kerim Alıcı'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada Berkay Samancı düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz Kılınç'ın şutu ağlarla buluştu. 2-0

71. dakikada sağ kanattan Murat Uçar'ın ortasında Muhammed Mert'in şutu üst direkten dışarı gitti.

84. dakikada Atakan Üner'in savunmanın arkasına attığı topla buluşan Murat Uçar'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci gole izin vermedi.

Stat: Bornova

Hakemler: Süleyman Abay, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Olgaç

Altınordu: Erce, Kerim, Hasan, Sinan, Yusuf, Berkay, Alican (Deniz dk. 46), Muhammed (Recep dk. 89 ?), Murat, Anıl Atakan (dk. 70), Sefa

Yedekler: Erhan, Atakan, Ali Yaşar, Enes, Kadir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adanaspor: Karacic, Özkan, Onur, Veli, Berkan, Hakan Barış, Doğanay (Yener dk. 46), Vasile (Feczesin dk. 71), Kone, Gökhan (Eren dk. 85 ?), Ahmet

Yedekler: Özer, Freitas, Renan, Andaç

Teknik Direktör: Engin Korukır

Goller: Berkay Samancı (dk. 40), Deniz Kılınç (dk. 50) (Altınordu)

Kırmızı kart: Hakan Barış (dk. 86) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Kerim, Deniz, Muhammed, Sinan (Altınordu), Kone, Veli (Adanaspor)

(Sinan Yeniçeri - Tolga Tahçı/İHA)