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Altınordu, yerinde sayıyor

Altınordu, yerinde sayıyor
Altınordu, yerinde sayıyor

Spor Toto 1. Lig'de arka arkaya 6 maçını da kaybeden Altınordu, adeta yerinde saymaya devam ediyor. İzmir temsilcisi, ligde 12 puanla 16. sırada bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Altay, Adanspor, Manisa FK ve Bandırmaspor maçlarını kaybeden Altınordu, 6 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte alt ve üst sıralardaki rakipleri de puan kazanmakta zorlanınca İzmir temsilcisi, 12 puanla 16. sıraya adeta takılı kaldı. Kırmızı-lacivertliler, bu süreci evinde oynayacağı Bodrumspor müsabakasıyla sonlandırmak istiyor. Muğla temsilcisi, sezona güzel bir başlangıç yapmış, daha sonra düşüşe geçmişti. Yeşil-beyazlılar, bu sezon ligde 7 galibiyet, 4 mağlubiyet, 4 beraberlikle 6. sırada yer alıyor.

Hasan İnce

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