Altınordu, yerinde sayıyor

Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Altay, Adanspor, Manisa FK ve Bandırmaspor maçlarını kaybeden Altınordu, 6 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte alt ve üst sıralardaki rakipleri de puan kazanmakta zorlanınca İzmir temsilcisi, 12 puanla 16. sıraya adeta takılı kaldı. Kırmızı-lacivertliler, bu süreci evinde oynayacağı Bodrumspor müsabakasıyla sonlandırmak istiyor. Muğla temsilcisi, sezona güzel bir başlangıç yapmış, daha sonra düşüşe geçmişti. Yeşil-beyazlılar, bu sezon ligde 7 galibiyet, 4 mağlubiyet, 4 beraberlikle 6. sırada yer alıyor.

Hasan İnce

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