Altınordu'da Ali Özgün transferi tamam!

Ligde zor günler geçiren Altınordu, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istiyor. İzmir temsilcisi, hücum hattında Ahmet İlhan Özek'e gol yollarında yardım etmesi için Menemen FK'den ayrılan Ali Özgün'ü radarına aldı. Kırmızı-lacivertlilerin, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşıldığı ve bu transferin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Ali Özgün, bu sezon Menemen FK ile 13 maça çıkarken 7 de gol katkısı verdi.

Hasan İnce

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