Altınordu'da Emircan Gürlük, en golcü sezonunu yaşıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen Emircan Gürlük, ligde bu sezon zaman zaman ilk 11 başlasa da, oyuna sonradan dahil olarak da skora verdiği katkıyla dikkatleri üzerine çekti. Sahada olduğu süreçte top tekniği, oyun görüşü ve şutlarıyla ön plana çıkan orta saha oyuncusu, son haftalarda da takımının galibiyetlerinde skor anlamında yükü çekerek bu oyununu süsledi. 19 yaşındaki golcü, kırmızı-lacivertli formayla ligde bu sezon 25 maça çıkarken Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Altay maçlarında birer gol kaydetme başarısı göstererek geçtiğimiz sezonki gol sayısını şimdiden geçmiş oldu.

Öte yandan genç oyuncuyu birçok Süper Lig takımının yakından takip ettiği ve sezon sonunda resmi girişimlerin olabileceği öğrenildi.

Hasan İnce



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