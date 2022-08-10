Altınordu'da hedef lige iyi başlangıç yapmak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetiminde İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Kırmızı-lacivertli ekip, ligin ilk hafta maçında 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Maç öncesinde Altınordu kaptanı Ahmet İlhan Özek ve Oyuncu Alım Direktörü Cüneyt Yis açıklamalarda bulundu.

“Gençlerbirliği maçı benim için özel bir maç olacak”

Kamp döneminin çok iyi geçtiğini belirten Kaptan Ahmet İlhan Özek, lige hazır olduklarını belirterek, “Hazırlık maçları bizim için skor anlamında çok önemli değil, önemli olan yapmak istediklerimizi sahaya koyabilmekti. Sezon öncesinde o şekilde hazırlandık. Ligin ilk haftası alışma evresidir. Bu alışma evresini kayıpsız geçmek istiyoruz. Cumartesi günü Gençlerbirliği maçımız var benim için özel bir maç olacak, Gençlerbirliği camiasında şampiyonluk yaşadım orada kaptanlık yaptım. Şimdi buradayım ve ait olduğum yerdeyim buranın başarısı için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kendime hedefler koydum. İnşallah bu yıl da takımıma en iyi katkıyı verip takımımı iyi yerlere getirmek istiyorum” diye konuştu.

“100. yılımızda ligi en güzel yerde bitirmek istiyoruz”

Geçen yılki kadronun büyük ölçüde korunduğunu ifade ede tecrübeli oyuncu, “Kulübümüz yapı olarak her yıl genç futbolcu kardeşlerimizi transfer ediyor açıkçası bu da takım içerisinde dengeleri bozuyordu. Her yıl 7-8 tane oyuncu transfer oluyor yerine Öz Kaynak Sistemi'nden futbolcular geliyordu ama bu yıl biraz daha özel oldu çünkü geçen sene ki kadroyu tamamen koruduk. Ayrılan üç arkadaşımızın yerine üç tane yeni transfer yapıldı. Onlar da bize en iyi katkıyı verecektir. Geçen sene ki kadro aynı şekilde devam ediyor bunun da başarıyı getireceğini düşünüyoruz. Takım olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz. 100. yılımızda bu avantajımızla birlikte ligi en güzel yerde bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Yis: “Takım kadromuzu koruduk”

Altınordu Futbol Kulübü'nün Oyuncu Alım Direktörü Cüneyt Yis de takım olarak iyi bir sezon başı kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti. Yis, takım içindeki abi ve genç oyuncular arasındaki iletişimin mükemmel olduğunu vurgulayarak, “Güzel bir sezon başı kampı geçirdik 6 haftalık. Bu süreç içinde oyuncularımıza yükleme yapıldı. Birlik beraberliğin daha üst seviyeye çıkması için organizasyonlarımız oldu. Takımın ağabeyleri ile öz kaynak sisteminden gelen oyuncularımız birbirlerini bu sezon daha iyi tanıdılar. Kadromuzu koruduk. Geçen sene birlik beraberliğin ne kadar iyi olduğunu özellikle son haftalarda hep beraber gördük. Gençlerbirliği maçıyla sezona iyi başlangıç yapmak istiyoruz” dedi. Cüneyt Yis, eksik olan bir iki mevkiye transfer yapıp transfer sürecini tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Salih Yılmazsoy

