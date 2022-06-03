Altınordu'dan bir ilk daha: Yüksek İrtifa Merkezi kuruldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü, futbolcularının daha iyi şekilde yetişebilmesi için Avrupa'nın farklı spor kulüplerinin de kullandığı Yüksek İrtifa Merkezi'ni hizmete açtı.

Aralık ayı içinde Metin Oktay Yerleşkesi içinde Kriyoterapi Merkezi'ni açan kırmızı-lacivertli kulüp, yine aynı tesiste bu defa Yüksek İrtifa Merkezi'ni oyuncularının hizmetine sundu. Süleyman Atik Futsal Salonu'nun üst katındaki açılışa; Yüksek İrtifa Merkezini kuran firmanın kurucusu ve mühendisi Emre Önder'in yanı sıra Altınordu A Takım CEO'su Necati Özdeniz, ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, A Takım Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, ALFA Teknik Direktörü Namet Ateş, Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in yanı sıra Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Teknik Heyeti ve ALFA çalışanları katıldı.

Altınordu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

Mühendis Emre Önder, Altınordu'nun bu sistemi kullanan ilk spor kulübü olduğunu vurgulayarak, “Kontrollü atmosfer teknolojisi dünyada farklı sektörlerde kullanılıyor. Bu sistemi kullanan ilk kulüp Altınordu oldu. Bu proje hem benim hem ülkemiz hem de sizin adınıza önemli bir proje oldu. Önemli bir yatırım yapıldı. Kurulan sistem sayesinde odadaki yükseklik seviyesi 8-9 bin metrelere kadar çıkıyor. Yapılan ayarlama ile oksijen seviyesini düşürüyoruz. Normal irtifaya dönüldüğü zaman damarlara daha fazla oksijen taşınıyor” dedi.

Özdeniz: “Bu sistemi kullanan ilk kulüp olmak önemli”

Altınordu A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz de kulüp olarak yine bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye'de birçok kulüp olmasına rağmen bu teknolojiyi kullanan ilk kulüp biziz. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın önderliğinde kulübümüzün vizyonunu, misyonunu ileriye taşıyacak yatırımlarımız devam ediyor. Bu yatırımların karşılığını vermek için de çalışıyoruz. Bu sistemi kullanan ilk kulüp olmak da önemli. Bunun da meyvelerini yakın zamanda alacağız” diye konuştu.

Kahraman: “Sezon başındaki kamp çalışmalarımızda buraya gelip merkezimizi kullanacağız”

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman da sezonun ikinci yarısında almış oldukları galibiyetlerde aralık ayında hizmete alınan Kriyoterapi Sistemi'nin faydasına atıfta bulunarak, şöyle konuştu:

“Yoğun maç trafiği yaşadığımız dönemde oyuncularımızla beraber Metin Oktay Yerleşkemiz'de yer alan Kriyoterapi Merkezi'nden çok faydalandık ve onun yararını gördük. O günlerde bizim takımımıza inanılmaz katkılarda bulundu. Şu anda Yüksek İrtifa Merkezi devreye alınıyor. Biz de A Takım olarak bu imkanlardan kesinlikle faydalanacağız. Sezon başındaki kamp çalışmalarımızda buraya gelip merkezimizi kullanacağız.”

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ALFA Teknik Direktörü Namet Ateş de sezon başlarında birçok takımın Yüksek İrtifa Merkezleri'nde çalışmalar yaptığını ifade etti. Ateş, “Türkiye'de birçok takım Erzurum'a gidip kamp yapıyor. Oradaki yükseklik 2 bin 200 metre. Şu anda buradaki sistemle biz o yüksekliğe hatta daha fazla yüksekliklere ulaşabileceğiz. Buralardaki idmanlar için 2-4 haftaya ihtiyacınız var. Yine çalışmaların ilk günlerinde futbolcular büyük sorunlar yaşıyor. Aralık ayı içinde Kriyoterapi Odası'nı hizmete açmıştık şimdi de Yüksek İrtifa Merkezini hizmete aldık. Bu yatırım bize 12 ay Yüksek İrtifa sisteminde çalışma imkanı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Salih Yılmazsoy

