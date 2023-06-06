Altınordulu Emircan Gürlük, Orenburg'da

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi önemli isimlerini yetiştirip Avrupa'nın dev kulüplerine satan Altınordu, yine bir başka yeteneğini Avrupa futboluna sundu. Son yıllarda ismi birçok kulüple anılan Emircan Gürlük, Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Altınordu'nun 'Öz Kaynak Sistemi'nden yetiştikten sonra A takıma yükselen ve 2020-2021 sezonundan bu yana kırmızı-lacivertli formayı terleten başarılı kanat oyuncusu; Burak İnce, Enis Destan ve Yiğit Emre Çeltik'ten sonra son 2 yılda Avrupa arenasına çıkartılan dördüncü futbolcu oldu.

Öte yandan Emircan Gürlük, bu sezon ve geçen yıl 30'ar maçta forma giyerken; 2021-2022 sezonunda 3 asist, 2 gol, son sezon da 4 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Hasan İnce

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