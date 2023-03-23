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Altınordulu Erdem Gökçe'ye milli davet

Altınordulu Erdem Gökçe'ye milli davet
Altınordulu Erdem Gökçe'ye milli davet

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen Erdem Gökçe, Ümit Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna çağrıldı.

Altınordu'ya ara transfer döneminde Eyüpspor'dan kiralık olarak gelen 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erdem Gökçe'nin, Ümit Milli Takım'a davet edildiği bildirildi. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımızdan Erdem Gökçe, Ümit Milli Takımımızın Kosova ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna çağrıldı" denildi. Öte yandan Erdem Gökçe, bu sezon Altınordu formasıyla 6 maça çıkarken, gol ya da asist katkısı veremedi.

Hasan İnce

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