Altınordulu Erdem Gökçe'ye milli davet

Altınordu'ya ara transfer döneminde Eyüpspor'dan kiralık olarak gelen 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erdem Gökçe'nin, Ümit Milli Takım'a davet edildiği bildirildi. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımızdan Erdem Gökçe, Ümit Milli Takımımızın Kosova ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna çağrıldı" denildi. Öte yandan Erdem Gökçe, bu sezon Altınordu formasıyla 6 maça çıkarken, gol ya da asist katkısı veremedi.

Hasan İnce

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