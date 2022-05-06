Altınordu'nun gençlerine milli davet

Altınordu'nun genç futbolcularına milli takım davetleri devam ediyor. Türkiye U17 Milli Takımı'nın 16 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri aday kadrosuna Altınordu'nun A Takım oyuncularından Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19/18 Takımı'ndan Hasan Berat Kayalı davet edildi.

U16 Milli Takımı'nın 7-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosuna ise Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U16 Takımı'ndan Furkan Emin Kaçmaz, Fırat Başkaya ve Onuralp Çevikkan çağrıldı.

U14 Milli Takımı'nın 10-12 Mayıs tarihlerinde Hollanda ile oynayacağı özel maçın kadrosuna Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U14 Takımı sporcularından Arda Yılmaz ile Mustafa Serhan Kök davet aldı.

Salih Yılmazsoy