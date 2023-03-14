Altınordu'nun teknik direktör istikrarı bozuldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligde kötü günler geçirmeye devam ediyor. Sezona Ufuk Kahraman yönetiminde başlayan kırmızı-lacivertliler, üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra 46 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. Bu dönemde teknik direktörsüz kalan İzmir temsilcisi, kısa bir sürenin ardından takımın başına Gökhan Ünal'ın getirildiğini duyurdu. Ünal da kötü gidişata dur diyemedi ve Altınordu ile çıktığı 7 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Bu sonuçlarla birlikte İzmir temsilcisi yine alt sıralardan kurtulamadı. Dün öğle saatlerinde kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Gökhan Ünal ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Durum böyle olunca 10 yıl boyunca Hüseyin Eroğlu ile çalışan Altınordu, bu sezon iki teknik adam değiştirerek bu alandaki istikrarını bozmuş oldu.

Hasan İnce

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