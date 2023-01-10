Altınyayla'da kayıp olarak aranan şahıs ormanlık alanda ölü bulundu

Altınyayla ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan Osman Tekerci (72) dün öğle saatlerinde odun yapmak amacıyla evden ayrıldı. Evine geri dönmeyen ve uzun süre haber alınamayan Tekerci'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talebinde bulundular. İhbar alınır alınmaz AFAD ve jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin bölgede yaptığı geniş çaplı arama sonucunda, Çörten Köyü yakınlarında Tekerci'ye ait aracı, aracının 15 metre ilerisinde de yerde Tekerci'yi hareketsiz halde buldular. Bölge'de hazır halde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Tekerci'nin cesedi, cumhuriyet savcının incelemesinin ardından otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.