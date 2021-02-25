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Altınyayla'ya bağlı Kızılyaka köyü karantinaya alındı

Altınyayla'ya bağlı Kızılyaka köyü karantinaya alındı
Altınyayla'ya bağlı Kızılyaka köyü karantinaya alındı

Burdur’un Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka köyü artan korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Geçtiğimiz günlerde artan pozitif vakalar nedeniyle Çavdır ilçesine bağlı Bayır ve Kozağaç köyleri korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı. Gölhisar ilçesine bağlı Çamköy köyünün de karantinası devam ederken, bir karantina haberi de Altınyayla ilçesinden geldi. Vaka sayısının artması ve çok sayıda kişinin temaslı olmasından dolayı Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka köyü, karantina altına alındı.

Kızılyaka köyünde tarım ve hayvancılık faaliyetleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kontrollü bir şekilde devam edeceği bildirilirken, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince sağlanacağı öğrenildi.

Cemal Turan Kaya
 

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