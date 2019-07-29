Altınyıldız Classics İstanbul Havalimanı mağazasını açtı

Erkek giyim sektörünün önde gelen markalarından Altınyıldız Classsics, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'ndaki mağazasını açtı. Türkiye'nin dünyaya bağlandığı havalimanının Dış Hatlar Giden Yolcu Terminalinde yeni mağazasıyla hizmet verecek olan marka, 24 saat hizmet verecek.

Markanın yurtiçi ve yurtdışında elde ettiği başarıları bir keşişim noktasında buluşturmaktan heyecan duyduklarını belirten BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif şunları söyledi:

“Altınyıldız Classics olarak 2018 yılını bir önceki yıla göre yüzde 25 büyümeyle tamamladık. 2019 yılında da büyüme hedeflerimiz doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyüme, dijitalleşme, omni-channel ve değişen perakendede dönemin doğrularına uygun müşteri deneyimi inşa etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 2020 sonunda yurt dışında 50 mağazaya, 2022 yılında da 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanında açtığımız mağaza da bu doğrultuda attığımız güçlü bir adım. Burada hem mevcut müşterilerimize hizmet verecek hem de dünyanın dört bir yanından gelen yolcuları Altınyıldız Classics şıklığıyla tanıştırmanın gururunu yaşayacağız.”

İstanbul Havalimanı'nda açılan 208 metrekarelik mağazada, takım elbiseden smokine, gömlekten tişörte, pantolondan ayakkabıya ve tamamlayıcı aksesuarlara uzanan zengin koleksiyonlar en üst segment ürünleri ve en iyi fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunulacak. Havalimanında mağazadan alışveriş yapanlar, vergi muafiyeti avantajından da yararlanacak.