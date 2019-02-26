Altınyıldız Classics'den şık erkeklere smokin önerisi

Erkek giyiminin önemli markalarından Altınyıldız Classics, yaz sezonunun açılmasına kısa süre kala özel davetler, düğünler ve buluşmalarda şık olabilmek için tüyolar verdi. Bu yaz erkek giyiminde smokinlerin fark oluşturacağını kaydeden marka, füme, bordo, lacivert, siyah ve beyaz kumaş tonlarındaki smokinlerin erkekleri şıklık yarışında öne çıkaracağını bildirdi.

Bu yazın favori renkleri füme, bordo, lacivert, siyah ve beyaz üzerinden koleksiyon çıkardıklarını kaydeden Altınyıldız Classics, 17 farklı modelden oluşan zengin bir koleksiyonu bu tarz üzerinden çıkardıklarını kaydetti. Ayrıca marka; çıkma yaka tercihleriyle koleksiyonu özel günleriniz dışında günlük hayat ve iş hayatınızda da rahatlıkla takım elbise olarak kullanabileceğini de belirtti.

Altınyıldız Classics ile smokinlerin tamamlayıcısı olacak siyah ve lacivert ayakkabı seçenekleri, papyon, kuşak ve rugan kemerleri ile tamamlayıcı parçalarıyla şık erkeklere bütün bir görünüm kazandıracağının bilgisini verdi. Ayrıca; siyah şal yaka smokin takım, beyaz şal yaka ve siyah kırlangıç yaka smokinler ünlü isimlerin de favorileri arasında yer aldığı belirtildi.