Altınyıldız Classics'ten tatil sonu kampanyası

Yaz mevsiminin bitmesi okulların açılması ile tatil sezonu özellikle iş dünyasında çalışanlar için sona erdi. Erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, takım elbiselere özel düzenlediği kampanyasını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede 30 Eylül'e kadar geçerli kampanya kapsamında birinci takım alana ikincisi indirimli satılacak.

Ayrıca markanın hem klasik hem de spor tarz sevenler için tasarladığı Sonbahar kreasyonunda slim fit ceket ve gömlekler dikkat çekti. Blazer ceket ve tshirt uyumuna 360 pantolonlar eşlik edecek.