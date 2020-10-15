Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü

Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Hikmet Hacıyev ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Azerbaycan'ı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki yasadışı işgalini sonlandırmaya çalıştığı bu dönemde dezenformasyonla mücadele başta olmak üzere her alanda desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Altun, görüşmede Hacıyev'in doğum gününü de kutladı.

Hikmet Hacıyev ise görüşmeye ilişkin mesajında, “Dostum Fahrettin Altun'la ülkelerimize karşı yürütülen kara propaganda ve dezenformasyonla mücadele etmek için ortak adımları ve iş birliğini gözden geçirdik. Azerbaycan-Türkiye Medya Platformu çabalarımızı pekiştirmek için önemli bir girişim olacak” ifadelerini kullandı.

İlker Turak