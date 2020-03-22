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Altun: 'Bilgi kirliliği de 'Covid-19' gibi halk sağlığını tehdit ediyor'

Altun: 'Bilgi kirliliği de 'Covid-19' gibi halk sağlığını tehdit ediyor'
Altun: 'Bilgi kirliliği de 'Covid-19' gibi halk sağlığını tehdit ediyor'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, korona virüsle ilgili kaynağı belirsiz içeriklerin de en az virüs kadar tehlikeli olduğuna işaret eden bir video paylaşarak, bilgi kirliliği oluşturan söylentilere itimat edilmemesi ve konuyla ilgili resmi açıklamaların takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Covid-19 ile ilgili bilgi kirliliğine dikkati çeken bir mesaj ve video paylaştı. Altun, mesajında “Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Korona virüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli. Çözüm; resmi açıklamaları takip edelim” ifadelerini kullandı.

“Kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın”

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda ise bilgi kirliliğinin de Covid-19 gibi halk sağlığını tehdit ettiği vurgulanıyor.

Konuyla ilgili resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiği belirtilen videoda, "Bu görüntüler hastanede gizli çekilmiş”, “Doktor tanıdığımız söyledi”, “Vaka sayısı gizleniyor”, “Test yapılmıyor”, “Ölü sayısı açıklanandan fazla” şeklinde söylenti, kehanet, komplo teorisi üreten ve yayan kullanıcıların uyarılması, engellenmesi ya da bildirilmesi tavsiye ediliyor.

“Anlık mesajlaşma uygulamaları ile yayılan yönlendirilmiş ya da ‘kopyala yapıştır' iletilere itimat etmeyin. Haberi paylaşan kişiye daima haberin kaynağını sorun. Kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın” denilen videoda, "Şeffaflık, farkındalık ve dayanışma hepimizi güçlendirir. Komplo teorilerine, cehalete, kutuplaşmaya bilgi kirliliğine hayır” mesajı veriliyor.

Derya Yetim

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