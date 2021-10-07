Alüminyum ve ambalajın yıldızı: Ender PVC

Türkiye'nin PVC, Alimünyum ve Ambalajda her yıl İstanbul Sanayi Odası'nın yapmış olduğu ikinci 500 şirket arasında yer alan “Ender Grup”'un öncüsü Şükrü Ercan'ın yolunda oğulları da emin adımlarla yürüyor. Ender Grup son olarak Gaziantep Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu “Gaziantep'in Yıldızları” gecesinde de ödül aldı. Sektörünün öncü firmaları arasında olan Ender PVC, Ender Alimünyum, Ender Ambalaj'ın sahiplerinden Murat Doğan Ercan ödülünü Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Fiket Kileci'nden aldı.

''Yeni yatırımları ambalaja yönelik''

Ender Grup'un sahiplerinden Murat Doğan Ercan, yeni yatırımların genellikle ambalaj sektörüne geçtiklerini ve bu sektörde de önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacaklarını vurguladı. Ercan, Gaziantep'in Yıldızları olmaktan da mutluluk duyduğunu ve törende emeği geçen herkesi kutladığını söyledi.