Alzheimer erken teşhis edilebilir

Unutkanlık ve beyin fonksiyonlarının yitirilmesiyle başlayan Alzheimer hastalığının beynin belli bölgelerinde, bilinmeyen nedenlerle birtakım proteinlerin biriktiğini bununda beyindeki haberleşmeyi sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesine yol açtığını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Nöroloji Anabilim dalından Dr. Öğr. Gör. Aydan Tandoğan, “Alzheimer ilerledikçe, konuşma bozukluğu, davranış değişiklikleri ortaya çıkar” dedi.



Hastalık ilerledikçe sorunlar çoğalıyor

Alzheimer hastalığının genellikle unutkanlıkla başladığını ve 60 yaşlarında dahi kendini göstermeye başladığını ifade eden Tandoğan, bu hastalıkla birlikte yakın zamana ait bilgileri hatırlama ya da yeni bilgiler öğrenme güçlüğü görülebileceğini ayrıca konuşma bozukluğu, kişileri tanıyamama ya da yolunu kaybetme gibi başka zihinsel sorunların da ortaya çıkacağını söyledi.

Alzheimer hastalarında tabloya çoğu kez davranış ve kişilik bozukluklarının da eşlik ettiğini söyleyen Tandoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle hastalık ilerledikçe birçok hastada saldırganlık, huzursuzluk, hayaller görme, uyku bozuklukları ruhsal problemler ortaya çıkabiliyor” dedi.



BOS en son tercih edilecek yöntem olmalı

Beyin omurilik sıvısından alınan örnekle (BOS) Alzheimer hastalığının erken teşhisinde kullanılan amiloid beta peptitlerin beyin omurilik sıvısındaki yüzeylerine bakılarak Alzheimer hastalığının erken teşhis edilebileceğini de ifade eden Öğr. Gör. Tandoğan, Colombia Üniversitesi'nin yapmış olduğu bu araştırmada tanımlanan yöntemin invazif bir işlem olması nedeniyle tanısal olarak başvurulması gereken en son yöntem olması gerektiğini belirtti.

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Alzheimer hastalığı henüz tanımlayamadığımız genetik faktörlerin de etkili olduğu bir hastalıktır diyen Tandoğan, beyin sağlığı için günlük hayatta dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle özetledi : “Damarlarımıza iyi bakmak beyin sağlığımız için çok önemli. Alzheimer hastalarında ne kadar çok işlev ve buna bağlı aktiviteler yaparsak bellekle ilgili fonksiyonlar daha uzun süreli olur.

Spor, müzik, yabancı dil öğrenme gibi değişik aktivitelerle beyni farklı yönlerde çalıştırarak demansın önüne geçilebilir ve ilerlemesi durdurulur.”

