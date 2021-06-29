Alzheimer hastası olan kadından 5 gündür haber alınamıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi İlbadı Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası 70 yaşındaki Müesser Kancı'dan Cuma gününden buyana haber alınamıyor.

Alzheimer hastası kadının sık sık gidip geldiğini söyleyen kızı Serap Uğur, daha önce de böyle gitmelerinin olduğunu ama hiç bu zamana kadar haber vermemezlik etmediğini belirtti.

5 gündür aradıklarını belirten Uğur, “Bizler gidebileceği her yerleri kontrol ettik. Kendi imkanlarımızla bulamadık, polis ekiplerine olayı bildirdik. Annem elinde bavul ile İlbadı Mahallesindeki evinden çıktıktan sonra en son otobüse bindiği valilik binasının orda indiği bilgisine ulaştık. Kaç gündür kendisinden haber alamıyoruz. Kendisi alzaimer hastası olup, görenlerin haber vermesini istiyoruz” dedi.

Eren Elyesa Polat

