Amacı sadece dere kenarında gezmekti

Olay, akşam saatlerinde Söke Çayı kenarındaki Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bir süre önce ıslah çalışmaları kapsamında üzerinde çalışmalar yapılan ve bazı yapıları yıkılan Söke Çayı'nın kenarında vakit geçiren Y.K. isimli genç, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek Söke Çayı'na düştü. Gencin çığlıklarını duyan vatandaşlar polis, itfaiye ve 112 ekiplerini arayarak yardım istediler. Bölgeye gelen ekipler Y.K. isimli şahsı düştüğü derenin içinden kurtararak ambulans ile hastaneye sevk etti. Gencin dereye nasıl düştüğü ise merak konusu oldu.