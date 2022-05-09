'Amacımız ekonomiye katkı sağlamak'

Turizm, inşaat ve otomotiv sektöründe faaliyetlerde bulunan Çağdaş Turhan, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2021-2022 yılında yaşanan kur şokları ve akabinde yaşanan uluslararası krizlerin piyasalarda bir daralmaya yol açtığını anımsatan Turhan, yaşanan sorunların alınan tedbirlerle aşıldığını ifade ederek, 2023 yılında Türkiye'nin büyüme trendi göstereceğini açıkladı.

Ankara'da turizm, otomotiv, inşaat gibi birçok sektörde hizmet veren sektörünün önde gelen isimlerinden olan Turhan, 2022 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada “Gün geçtikçe daha da büyüyoruz. Tek hedefimiz daha fazla istihdam sağlamak ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Yatırımlar devam edecek

Turhan, “Eğitim, teknoloji, sağlık alanları her zaman önceliğimiz oldu. Bu alanlarda kazanç sağlamanın yanı sıra milletimize katkı sağlamak da önemli görevlerimizin başında gelmekte. Millileşen şirketimizin yatırımları eğitim, sağlık, teknoloji gibi birçok alanda artacaktır” diye konuştu.