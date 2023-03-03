Amanos Dağları'na kurulu tarihi kent Belen'in evlerinde hasar yok

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ın pek çok ilçesinde yıkıma yol açtı. Topraklarının yüzde 85'i dağlardan oluşan Belen ilçesinde 3 mahallenin bulunduğu en eski yerleşim yerindeki yapılar depremde de ayakta kaldı. Asrı deviren yapılarda büyük depremlerin ardından hasarın oluşmaması dikkatlerden kaçmadı. İlçedeki 3 mahallede hasar oluşmaması ise kayalık zemine kurulu olmasına bağlanıyor. Amanos Dağları'na kurulu ilçe, depremlerin ardından göçlerin ilk durağı noktası haline geldi. Kenti güvenli bulan vatandaşlar Belen'e yerleşmeye başladı.

Depremlerin ardından İskenderun'daki evini bırakarak Belen'deki yazlık evine taşındığını belirten Salih Kenanoğlu, "Belen ilçesi kayaların üzerine kurulu olduğu için çok fazla hissetmedik. Bu Hatay bölgesinde sanırım en korunaklı yer. Kayaların üzerine olduğu için bir sıkıntı yaşamadık. İskenderun merkezde oturuyorduk. İki büyük depremin ardından buraya geldik. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Depremleri de fazla hissetmiyoruz. Buradaki evlerin hiçbirinde hasar yok. Vatandaşlar buraya gelerek kiralık ev ve arsa arıyor. Bölge de kıymetlendi. Buradaki evlerin birçoğu 60-70 senelik, bir çizik bile yok. Güvenle yatıyoruz" dedi.

Fadıl Kösedağ - Ahmet Seher



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