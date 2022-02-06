Amanos Dağları'nın zirvesinde buzlu suya girdi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da yaşayan doğa sever Ata Koşar, yıllardır doğa içerisinde birçok spor yaptığını söyledi. Amanos Dağları'nın zirvesinde buzu kırarak suyun içerisine girdiğini belirten Ata Koşar, geçen yıl buzlu suyun içerisinde 15 dakika durabildiğini, bu yıl ise bu süreyi arttırmayı hedeflediğini söyledi.

Buzlu suya girebilmek için önce zihnini terbiye ettiğini belirten Ata Koşar “Ben doğaya aşığım, doğayı seviyorum, kimliğimi burada icra ediyorum. Doğanın içerisinde Amanos dağları zirvesinde yamaç paraşütü yapıyorum, at biniciliği, bisiklet sporu yapıyorum, yüzüyorum, Amanos dağının zirvesinde buzu kırıp suya giriyorum. Benim bedenim de herkes gibi üşüyor, soğuğu, sıcağı algılıyor. Burada asıl etmen zihnin bedenin üzerinde ki kontrolü. Ben öncelikle zihnimi terbiye ettim. Zihnimin yeteri kadar beynimi kontrol ettiği anda artık karşımda hiçbir şeyin durmadığını buzun sadece eğlence amacı olduğunu fark ettim. Bağışıklık sistemimin süreç içerisinde inanılmaz arttığını fark ettim. Yıllardır ben buzlu suya girerim bir kere bile hasta olmadım, ilaç kullanmadım” dedi.

Koşar, buzlu suya girebilmenin bir süreç olduğunu ve mental olarak hazırlanılması gerektiğini belirterek “Bu kadar basit bir süreç değil. Bunun için hazırlık sürecinden geçilmesi gerekiyor. Öncelikle yavaş yavaş vücudunuzu adapte etmeniz lazım. Burada ki antrenmanın mental düzeyde de ilerlemesi gerekiyor. Kendinizi hazır hissettiğiniz zaman yavaş yavaş buzlu suya girebilirsiniz ama süre çok kısa olmalı” dedi.

Ata Koşar geçen yıl 15 dakika buzlu suyun içerisinde meditasyon yaptığını belirterek, “Şu an ise ortalama 6-7 dakika durabiliyorum. Benim için kış yeni başladı, bu yıl 15 dakikayı geçmeyi hedefliyorum” dedi.

Gökhan Aklan - Adem Karagöz