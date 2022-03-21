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Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor

Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor
Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor

Osmaniye’de etkili olan yoğun kar yağışından dolayı Amanos Dağları’nda yer alan yaylalar beyaza büründü. Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor - Tıkla İzle

Kavurucu sıcağıyla nam salan Osmaniye'de önceki günlerde merkezde etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun, Mitisin ve Olukbaşı yaylaları da yoğun kar yağışından dolayı beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Osmaniye Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri de kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 metre kalığındaki karda yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Yaylalara çıkacak olan vatandaşların araçlarına kar lastiği takmaları gerektiğini hatırlatan ekipler, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konularında da uyarılarda bulundu.

Öte yandan sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, yer yer hafif don riski olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Selçuk Kaya
 

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