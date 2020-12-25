Amanoslarda PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 22 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen "Yıldırım 5" operasyonu esnasında PKK-KCK terör örgütüne ait silah, mühimmat ve çok sayıda çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, sığınak olarak kullanılan depo ve diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

Necati İvgin

