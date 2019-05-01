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Amanoslar'da teröristleri öldüren kahramanlar coşkuyla karşılandı

Amanoslar'da teröristleri öldüren kahramanlar coşkuyla karşılandı
Amanoslar'da teröristleri öldüren kahramanlar coşkuyla karşılandı

Hatay’da dün gece saatlerinde etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri Amanos Dağları’ndan şehir merkezine indirildi. Operasyondan dönen askerler ise vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı.

Amanoslar’da teröristleri öldüren kahramanlar coşkuyla karşılandı - Tıkla İzle

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında, dün gece saatlerinde bir grup teröristle temas sağlandı. Teröristleri etkisiz hale getiren askerler, ambulanslar eşliğinde teröristlerin cesetlerini Dörtyol ilçe merkezine indirdi. Askerleri gören vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulunarak askerleri alkışla karşıladı. 

Teröristlerin cesetleri daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak gerekli işlemler için Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

Necati İvgin - Mehmet Bayrak
 

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