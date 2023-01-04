Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Zonguldak'ta madene indi

14 Ekim 2022 Cuma günü TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen grizu patlaması sonucu 42 maden işçisi yaşamını yitirirken TBMM Genel Kurulu'nda maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. 9 kez toplanan komisyon ilk saha ziyaretini olayın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde tamamladıktan sonra Zonguldak'a hareket etti.

Kilimli ilçesindeki TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Karadon Yeni Kuyu'ya gelen 19 kişilik heyet, yerin eksi 410 metre altına indi. İncelemelerden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Taner Yıldız, "Bartın Amasra'daki maden kazasının araştırılması ve ilgili alınacak önlemlerle alakalı çalışmalarımızı iki buçuk ay önce başlatmıştık. Hemen 14 Ekim'deki o elim kazada 42 maden şehidimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Şu anda yaralı bulunan Çam Sakura Hastanesi'ndeki dört yaralımıza Allah'tan şifalar temenni ediyoruz. Bütün komisyon üyesi arkadaşlarımızla beraber herhangi bir parti ayrımı gözetmeksizin bunun sebeplerine inmek ve önlemlerini almak bununla alakalı raporu hazırlamak üzere şu anda 19 milletvekilimiz ve 21 uzmanımız yasama uzmanlarımızla beraber şu anda buradayız. Dün biliyorsunuz Amasra'da incelemelerimizi tamamlamıştık. Taziyelerimizi de tamamladık. Bugün de burada Karadon Müessesemizde yaklaşık eksi 400-460 kodunda incelemelerimize devam edeceğiz. Raporumuzu da inşallah bu ayın sonuna gelmeden bize tanınan resmi süre içerisinde tamamlamış olacağız. Herhangi bir teknik ister havalandırma ister bununla alakalı herhangi bir personelin eğitiminden tutun bir çok unsurlar dikkatle irdeleniyor. Gerek sivil toplum örgütlerinin gerek sendikaların gerek özel ve kamu sektörünün Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı gibi birçok bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla beraber bunlar değerlendiriliyor. İnşallah raporumuzu da bu ayın sonuna kadar tamamlamış olacağız. Akademisyenlerimiz var. Bununla alakalı tecrübeli uzman kadromuz var. Bütün partilerin ortak paydasında komisyon çalışmalarımı tamamlamış olacak. Aşağıdaki incelemelerimizden sonra kısaca kamuoyu ile bilgilerimizi paylaşırız" diye konuştu.

Ardından maskelerini takan heyet, maske eğitimini aldıktan sonra maden ocağına indi. Heyetin ocak ziyaretinde incelemelerde ve değerlendirmelerde bulunmasının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Onur Altındağ - Emrecan Bayram



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