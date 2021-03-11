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Amasra'da şiddetli fırtına

Amasra'da şiddetli fırtına
Amasra'da şiddetli fırtına

Amasra’da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü.

Amasra’da şiddetli fırtına - Tıkla İzle

Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu. Büyük Liman mevkiinde mendireği döven dalgaların boyları 5 metreye ulaştı. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılarda limana demirledi.
Aralıklarla sağanak yağışında etkili olduğu ilçede hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz bölgesinde rüzgarın; doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurarak tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Bülent Bostancı
 

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