Amasra'da yüz yüze eğitime ara verildi

Amasra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden etkili kış şartları nedeniyle meteorolojik veriler, sağlık ve ulaşım şartlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda İlçe Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda ilçemizde bulunan tüm eğitim kurumlarımızda 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Uzaktan eğitime devam edilecektir” denildi.

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bülent Bostancı