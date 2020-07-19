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Amasra'ya turist akını

Amasra'ya turist akını
Amasra'ya turist akını

Bartın’da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle turistler, sahillere akın etti. Turistlerin akın ettiği Amasra’da da araç park edecek alan kalmadı.

Bartın'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti. Özellikle nem ile birlikte 34 derece hissedilen kentte, Ankara, Karabük, Çankırı gibi illerden de vatandaşların denize girmeyi tercih etmesi nedeniyle sahillerde boş alan kalmadı.

Amasra'da da turistler sahillere akın etti. Araç park edecek alanın kalmadığı ilçede emniyet güçleri devriyelerini sıklaştırdı. Vatandaşlara sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan güvenlik güçleri, uyarılara aldırış etmeyen bazı vatandaşlara da cezai işlem uyguladı.

Diğer yandan, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ve Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahil bölgeleri başta olmak üzere il genelinde yaklaşık 221 günübirlik ev, 134 pansiyon, 37 otel ve 8 misafirhanede kalan toplam 17 bin 115 kişinin sorgusu yapılarak karantina tedbir kararı olup olmadığı da kontrol edildi.

Akif Yaman
 

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